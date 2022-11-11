ماني ضمن تشكيلة السنغال في كأس العالم 2022



انضم المهاجم ساديو ماني لتشكيلة منتخب السنيغال التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر هذا العام رغم مخاوف تتعلق بلياقته البدنية بعد تعرضه لإصابة خلال اللعب مع فريقه بايرن ميونيخ في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وأصيب ماني (30 عاما) الذي لعب دورا محوريا في فوز منتخب بلاده بكأس الأمم الافريقية وتأهله لنهائيات كأس العالم في الساق اليمنى خلال فوز النادي البافاري في بطولة الدرجة الاولى الالمانية 6-1 على فيردر بريمن ومن ثم سيغيب عن مواجهة فريقه المقبلة مع شالكه مطلع الأسبوع المقبل.

لكن المدرب أليو سيسي ضم نجم الفريق المميز للتشكيلة المكونة من 26 لاعبا والتي أعلن عنها في مؤتمر صحفي في دكار اليوم الجمعة قائلا إنه على ثقة بقدرة ماني على التعافي قبل البطولة.

وقال المدرب إن السنيغال أرسلت طبيب المنتخب لفحص ماني أمس الخميس وقال الطبيب إن اللاعب لن يحتاج لتدخل جراحي.

وأضاف سيسي “هذه أخبار طيبة جدا والآن أمامنا فرصة للعمل على تجهيزه للبطولة والآن أمامنا أسبوعان للمتابعة ورؤية مستوى الاستجابة للعلاج.

“أفضل الإبقاء على وجوده ضمن التشكيلة لأنه لاعب مهم كثيرا بالنسبة لنا”.

واستشهد مدرب السنيغال باللاعب إسماعيلا سار مهاجم واتفورد الإنقليزي الذي أصيب قبل بطولة أمم افريقيا في جانفي الماضي لكنه أضيف للتشكيلة وتعافي بعد الدور الأول وأسهم في تتويج السنيغال باللقب.

وأردف المدرب قائلا “سنبذل قصارى جهدنا لضمان تعافي ماني ومشاركته في البطولة”.

وأبقى سيسي على معظم عناصر التشكيلة الفائزة بكأس أمم أفريقيا في الكاميرون، لكنه أضاف لهم إسماعيل جاكوبس مدافع موناكو والمهاجمين نيكولا جاكسون لاعب فياريال وإليمان نداي مهاجم شيفيلد يونايتد الذين خاضوا أول مباراة دولية لهم بعد تأهل السنيغال لكأس العالم في مارس الماضي.

وقال سيسي الذي تم تمديد عقده كمدرب للسنغال لمدة عامين أمس الخميس “اللاعبون المختارون يتوافقون مع رؤيتنا وفلسفتنا وهم على مستوى عالي من المنافسة”.

وجاءت قائمة السنغال على النحو التالي:

حراس المرمى: سيني ديانغ (كوينز بارك رينجرز) ألفريد غوميس (ستاد رين) إدوار مندي (تشيلسي)

المدافعون: فودي بالو-توري (ميلان) بابي أبو سيسي (أولمبياكوس) عبدو ديالو (رازن بال شبورت لايبزيغ) إسماعيل جاكوبس (موناكو) كاليدو كوليبالي (تشيلسي) فورموس مندي (إميان) يوسف سابالي (ريال بيتيس).

لاعبو الوسط: بات إسماعيل سيس (رايو فايكانو) كريبان دياتا (موناكو) إدريسا جانا جي (إيفرتون) بابي جي (أولمبيك مرسيليا) شيخو كوياتي (نوتنغهام فورست) مامادو لوم (ريدينغ) نامباليس مندي (ليستر سيتي) مصطفى نامي (بافوس) بابي ماتار سار (توتنهام هوتسبير)

المهاجمون: بولاي ديا (سالرنيتانا) فمارا ديديو (ألانياسبور) بامبا ديانغ (أولمبيك مرسيليا) نيكولا جاكسون (فياريال) ساديو ماني (بايرن ميونيخ) إليمان نداي (شيفيلد يونايتد) إسماعيلا سار (واتفورد).