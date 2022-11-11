الدفاع طلب استدعاء شخصية نافذة في البلاد: الطريقي يفجرها ويكشف “كواليس” التحقيق مع الغنوشي..

أكد سامي الطريقي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أنه لا علاقة للغنوشي بقضية انستاليغو.

وبين الطريقي في تصريح لاذاعة شمس اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، أن الغنوشي ليس متهما في القضية بل هو مظنون فيه مشيرا إلى أنه تم استنطاقه لمدة 4 ساعات ومن ثم انطلقت المرافعات والتي بلغ عددها 12 مرافعة بحضور أكثر من 30 محامٍ.

وكشف المتحدث أن النيابة العمومية طلبت بإلحاح إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد راشد الغنوشي، مبينا أن فريق الدفاع طالب قاضي التحقيق باستدعاء شخصية نافذة واسم كبير في البلاد للاستماع له.

ورفض سامي الطريقي تقديم مزيد من التوضيحات بخصوص هذه الشخصية.

وأفاد أن الاستماع للغنوشي أمس تم على أساس وشايتين، مشددا على أن القضية مفبركة.