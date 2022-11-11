أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، يعلن عن القائمة النهائية من 26 لاعبا



أعلن أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، عن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبا التي ستخوض نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وضمت القائمة المهاجم ساديو ماني رغم مخاوف تتعلق بعدم جاهزيته بعد تعرضه لإصابة مع فريقه بايرن ميونيخ في البطولة الألمانية في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وأصيب ماني (30 عاما) الذي لعب دورا محوريا في فوز منتخب بلاده بكأس الأمم الافريقية وتأهله لنهائيات كأس العالم، في الساق اليمنى خلال فوز النادي البافاري في الدوري المحلي 6 – 1على فريق فيردر بريمن، لكن المدرب أليو سيسيه ضم ماني للقائمة، والتي أعلن عنها في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة.

وجاءت قائمة منتخب السنغال لنهائيات المونديال كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي “تشيلسي الإنجليزي”، ألفريد جوميس “رين الفرنسي”، سيني ديانج “كوينز بارك رينجرز الإنجليزي”.

في خط الدفاع: كاليدو كوليبالي “تشيلسي الإنجليزي”، عبده ديالو “باريس سان جيرمان الفرنسي”، يوسف سابالي “ريال بيتيس الإسباني”، فودي بالو توريه “ميلان الإيطالي”، بابي أبو سيسي “أولمبياكوس اليوناني”، إسماعيل جاكوبس “موناكو الفرنسي”، فورموز ميندي “مورويرك النمساوي”.

في خط الوسط: إدريسا جانا جاي “إيفرتون الإنجليزي”، شيخو كوياتي “نوتنجام فورست الإنجليزي”، نامباليس ميندي “ليستر سيتي الإنجليزي”، كريبين دياتا “موناكو الفرنسي”، بابي جاي “مارسيليا الفرنسي”، بابي ماتار سار “توتنهام الإنجليزي”، باثي سيس “رايو فاليكانو الإسباني”، مصطفى نيم “بافوس القبرصي “، لوم نداي “ريدينج الإنجليزي”.

في خط الهجوم: ساديو ماني “بايرن ميونيخ الألماني”، إسماعيلا سار “واتفورد الإنجليزي”، بولاي ديا “ساليرنتينا الإيطالي”، بامبا ديانج “مارسيليا الفرنسي”، فامارا دييدهيو “ألانيا سبور التركي”، نيكولاس جاكسون “فياريال الإسباني”، إليمان نداي “شيفيليد يونايتد الإنجليزي”.

ويخوض منتخب السنغال النهائيات المونديالية ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات قطر المستضيف وهولندا والإكوادور.