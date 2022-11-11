ارساليات اعفاء من وزارة التربية للمعلمين الممتنعين عن العمل..#خبر_عاجل

افاد عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي اقبال العزابي مساء اليوم الجمعة، بأن وزارة التربية عمدت اليوم الى ارسال ارساليات قصيرة sms الى المعلمين النواب تهددهم فيها بأنه وقع التخلي عنهم وشطبهم.

ووصف العزابي، في تصريح للديوان أف أم، الخطوة التي أقدمت عليها وزارة التربية بالغبية على حد تعبيره.

وشدد العزابي على أن المعلمين النواب ثابتين على موقفهم، وأن أي تهديد تقوم به وزارة التربية سيقابله تصعيد منهم.

و أكد المتحدث أن المعلمين النواب لن يعودوا الى مقاعد الدراسة الى حين الاستجابة الى مطالبهم وعودة وزارة التربية الى طاولة المفاوضات.