المنحى السلبي يلازم توننداكس للحصّة الثامنة على التوالي

تواصلت رحلة نزول توننداكس للحصّة الثامنة على التوالي، الجمعة. وأقفل المؤشر المرجعي لبورصة تونس على تراجع بنسبة 0،46 بالمائة وبلغ مستوى 8125،42 نقطة مع تحقيق معاملات بقيمة 7 مليون دينار.

وجاء سهم شركة التأمين وإعادة التأمين “ستار”، بحسب مؤشرات الوسيط في البورصة “التونسيّة للأورتاق المالية، على رأس قائمة الإرتفاعات إثر تحقيقه زيادة بنسبة 4،5 بالمائة (164،060 دينار). وتطور سعر السهم بنسبة 36،2 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وزاد سعر سهم مونوبري بنسبة 3،4 بالمائة وأقفل عند مستوى 6،100 د مع تسجيل مبادلات بقيمة 123 ألف دينار. وتحسّن أداء السهم بنسبة 31،2 بالمائة من بداية سنة 2022.

وفقد سهم بولينا القابضة نسبة 4،9 بالمائة من سعره وأنهى الحصّة عند 8،500 د. وعرف السهم، الذّي تمكن من جذب مبادلات بحجم 503 ألف دينار، تراجعا بنسبة 22،8 بالمائة من أوّل السنة.

وتقلّص سعر سهم إسمنت قرطاج ب2،6 بالمائة (1،910 د) وتمكن من مراكمة مبادلات بحجم 507 آلاف دينار.

وكان سهم بنك تونس العربي الدولي الأكثر تبادلا خلال الحصّة مع تحقيقه معاملات بقيمة 3،1 مليون دينار. وأقفل السهم على منحى سلبي إذ تراجع سعره بنسبة 0،7 بالمائة (86،400 د).