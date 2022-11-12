فظيع: أب يتحرش بابنته..وزارة المرأة على الخط..

أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بأنّ المندوب الجهوي لحماية الطّفولة المختصّ ترابيّا تعهّد بإشعار متعلّق بشبهة تحرّش جنسي لأب بإحدى ولايات الجمهوريّة على ابنته القاصر (12 سنة) وذلك منذ أن كان عمرها 5 سنوات.

وأضافت الوزارة أنه نظرا لدرجة خطورة وضعيّة التهديد تمّ بالتنسيق مع قاضي الأسرة بموجب تدبير عاجل فصل الطفلة عن والدها وإيوائها صحبة شقيقها القاصر بإحدى المؤسسات الرّعائيّة بالجهة كما تمّ التعهّد بالتنسيق مع قسم الطبّ النفسي للأطفال بالجهة بمتابعة الوضعية النفسية للضحيّة.

وتولت مصالح المندوبية الجهوية لحماية الطّفولة إعلام النّيابة العموميّة من أجل فتح تحقيق في شبهة التحرش الجنسي وسيعقد قاضي الأسرة المتعهد بالقضية مطلع الأسبوع القادم جلسة لمواصلة النظر في التدابير الحمائيّة علما وأن الأب متحصّن بالفرار.