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بعد ما راج عن ايقاف لطفي المرايحي لتورطه في قتل مديرة اذاعة الشباب: قيادي من الاتحاد الشعبي يكشف..#خبر_عاجل

2022/11/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

نفى أحد قيادات حزب الاتّحاد الشعبي الجمهوري، مساء اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، ما نشرته صفحة على مواقع الاجتماعي “فيسبوك”، بخصوص إيقاف لطفي المرايحي، الأمين العام للحزب، بسبب تروّطه في جريمة قتل مديرة إذاعة الشباب عواطف بن حميدة سنة 2001.

وأكّد ذات المصدر، في تصريح لموزاييك، أنّ لطفي المرايحي يتواجد حاليا زهرة مدين في ولاية باجة، وما تمّ تداوله عبر “فيسبوك” لا أساس له من الصحة.

ومن جانبه نفى المكلف بالإعلام في وزارة العدل سفيان السهيلي أيّ علم له بما تمّ تداوله من معلومات عن إيقاف لطفي المرايحي، مضيفا أنّ مثل هذه التتبعات تبقى من مشمولات القضاء وحده.

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