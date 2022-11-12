انتشار “جرثومة الشيقالا”: وزارة الصحة تنبه وتحذر..

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، عن تزايد عدد الإصابات بمرض الإسهال بجرثومة الشيقالا نوع (Shigella Sonnei) شديد المقاومة في الفترة الأخيرة خاصة لدى الأطفال.

وشدّدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية للحد من تفشي العدوى عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار وخاصة قبل اعداد الأكل وقبل وبعد الأكل والحرص على تقليم الأظافر ونظافتها.

كما دعت الوزارة إلى استعمال الماء الصالح للشراب المتأتي من مصادر مراقبة وفي حال عدم توفر هذه الإمكانية لابد من غلي المياه قبل استعمالها.

وشددت الوزراة على ضرورة التخلص من حفاضات الأطفال المصابين في أكياس مغلقة وتطهير مكان تبديل الحفاضات بشكل جيد، وعدم ممارسة السباحة إلى حين الشفاء التام والتخلص من الفضلات المنزلية بطريقة صحية وبشكل يومي ومكافحة الذباب المنزلي عند الاقتضاء.

ودعت وزراة الصحة في حال الإصابة بالإسهال إلى شرب كميات وفيرة من السوائل واعتماد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للرضع وابقاء المصابين في المنزل والالتزام بنصائح الطبيب.