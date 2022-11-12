بسبب ارتفاع الأسعار: وزارة التجارة تصدر بلاغ هام..

قالت وزارة التجارة و تنمية الصادرات اليوم السبت ان العمليات الرقابية متواصلة على كامل ولايات الجمهورية خلال الفترات الصباحية والمسائية إلى حين استرجاع النسق العادي لتزويد السوق وتراجع الأسعار وفق المستويات التي تعكس حقيقة الكلفة وتراعي القدرة الشرائية.

وأضافت الوزارة أن العمليات الرقابية المنجزة بإقليم تونس الكبرى أفضت إلى رفع 169 مخالفة اقتصادية منها 63 مخالفة في الترفيع في الأسعار و10 مخالفات في إخفاء البضائع واحتكارها و65 مخالفة في عدم إشهار الأسعار و25 مخالفة في الفوترة و06 مخالفات في استعمال آلات وزن غير قانونية.