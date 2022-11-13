عاجل: قتلى وجرحى في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول..

وقع انفجار كبير، اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022، في شارع استقلال الشهير الذي يتفرّع من ساحة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول التركيّة.

وحصل الانفجار بعد الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، في وقت كان حشد المارة كثيفاً في شارع الاستقلال.

وأكّد والي اسطنبول على “تويتر” أنّ الانفجار خلّف عدّة قتلى وجرحى.

وحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركيّة، فإنّ الانفجار خلّف 17 مصاباً على الأقلّ. وأظهرت لقطات سيارات إسعاف وعربات إطفاء وشرطة في مكان الحادث.

وأخلت الشرطة التركية منطقة تقسيم بإسطنبول تحسباً لانفجار آخر.

وقد قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إنّ المتاجر أغلقت والشارع مغلق. كما تحدّث وسائل إعلام تركية عن انتشار أمني مكثف في منطقة تقسيم.

من جهته، فتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً في الانفجار مرجحاً أنّه عملية إرهابية.

وكالات