في عيد الشجرة ..سعيّد يغرس شجرة زيتون بجبل بوقرنين.. ويؤكد أن تونس ستظل خضراء وقوية بمؤسساتها

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الأحد، إلى جبل بوقرنين من ولاية بن عروس، أين قام بغرس شجرة زيتون بالمنطقة التي شبّت بها حرائق في الصائفة الماضية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة.

وبين رئيس الدولة، أنه تم اختيار هذا المكان للتأكيد على أن تونس ستبقى خضراء وستزداد اخضرارا “مهما فعل من أشعل الحرائق قصدا”، حسب ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد أن تونس ستظل قوية بمؤسساتها، وأنه آن الأوان لوضع حدّ للتطاول على الدولة، والتعويل على القدرات الذاتية “للخروج من الأوضاع الراهنة التي يسعى من أشعل النيران أن تبقى تونس فيها”.