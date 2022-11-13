الرابطة 2 – المجموعة الثانية – نتائج الجولة الرابعة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:

نادي حمام الانف – الملعب الصفاقسي 2-0

شبيبة العمران – ترجي جرجيس 1-0

القلعة الرياضية – جمعية جربة 1-1

سبورتينغ المكنين – مكارم المهدية 2-1

قوافل قفصة – سبورتينغ بن عروس 2-0

امس السبت

هلال مساكن – الملعب القابسي 0-0

الترتيب

هلال مساكن 10 4

ن حمام الانف 10 4

قوافل قفصة 10 4

القلعة الرياضية 7 4

شبيبة العمران 6 4

جمعية جربة 5 4

الملعب القابسي 4 4

سبورتينغ المكنين 4 4

ترجي جرجيس 3 4

سبورتينغ بن عروس 3 4

الملعب الصفاقسي 3 4

مكارم المهدية 1 4