بطولة ايطاليا : ميلان يهزم فيورنتينا 2-1 بهدف عكسي في الدقائق الأخيرة

فاز ميلان 2-1 على ضيفه فيورنتينا بفضل هدفي عكسي سجله المدافع نيكولا ميلينكوفيتش في الوقت المحتسب بدل الضائع في بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم يوم الأحد.

وتقدم ميلان بهدف بعد 90 ثانية فقط، عندما أرسل أوليفييه جيرو الكرة إلى رافائيل لياو الذي اخترق منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة داخل الشباك بهدوء.

وسنحت فرصة لفيورنتينا للتعادل بعد ثماني دقائق لكن تسديدة كريستيانو بيراجي اصطدمت بالقائم إلى خارج الملعب.

وأدرك فيورنتينا التعادل عن جدارة في الدقيقة 28 عندما اصطدمت تسديدة أنطونين باراك بمدافع ميلان ماليك تياو قبل أن تسكن الشباك.

وتمكن براهيم دياز من التخلص من الرقابة الدفاعية للاعبي فيورنتينا قبل نهاية الشوط الأول لكن لورينتسو فينوتي أبعد تسديدته من على خط المرمى تقريبا.

وبدأ ميلان الشوط الثاني بشراسة هجومية وسنحت له فرصة للتسجيل بعد خمس دقائق عندما تخلص جيرو من الرقابة الدفاعية داخل المنطقة لكن حارس المرمى بيترو تيراتشيانو أبعد تسديدته بصورة رائعة.

وتدخل فيكايو توموري مدافع ميلان في الوقت المناسب ضد جوناتان إيكوني داخل منطقة الجزاء ليحرم فيورنتينا من التسجيل.

وكاد إيكوني أن يسجل هدف الفوز قبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي لكن توموري أبعد الكرة مجددا من على خط المرمى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، أرسل أنتي ريبيتش كرة عرضية أساء ميلينكوفيتش تقديرها ليحولها إلى شباكه.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بينما يأتي فيورنتينا في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

وقال باولو مالديني المدير الفني في ميلان لمنصة (دازون) “لو انتهت المباراة بالتعادل، لتغيرت الحالة المزاجية قبل توقف يستمر لشهرين، لكننا صمدنا بطريقة ما بروح التضحية دون أن نلعب بهذا المستوى الجيد بصراحة، لكننا أردنا الفوز وحققناه”.

وأضاف “فعل نابولي أشياء مذهلة بتحقيق 11 فوزا على التوالي، لذا يستحق الثناء على ذلك. نحن في نفس وضعنا الموسم الماضي تقريبا، باستثناء أننا تأهلنا إلى دور 16 برابطة الأبطال وعقليتنا مختلفة. هذا يسمح لنا بالحفاظ على الحماس حتى إذا لم يكن الأداء في أحسن مستوياته”.