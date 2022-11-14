بعد قرار حجب الأعداد: لسعد اليعقوبي يهدد بالتصعيد أكثر..

قال كاتب عام جامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، اليوم الإثنين، ان “أزمة المالية العمومية منطق لا يقدم بنا وأصبح من الضروري التصعيد اكثر”، تعقيبا منه على فشل الجلسة التفاوضية الأخيرة مع وزارة التربية والتوجه نحو حجب الأعداد.

وقال اليعقوبي ان وزارة التربية إجاباتها قطعية بان المالية العمومية لا تسمح، متسائلا “إلى متى الموظفين يتحملون مسؤولية الأزمة المالية”.

وأقر اليعقوبي في تصريح لاذاعة شمس أف أم ان جلسات التفاوض أصبح فيها خطرا على الحوار الإجتماعي، لافتا إلى أن الهيئة الإدارية تؤكد قرارها النضالي التصعيدي وإذا واصلت الحكومة في التمشي الحالي فان التقدم سيكون نحو طريق مسدود في ظل إنعدام المفاوضات وعدم الإقرار بالحقوق.

وأكد اليعقوبي أن حل الأزمة المالية لا يكون على قاعدة سلب الناس حقوقها، متابعا القول”لن نتحمل مسؤولية هذه الأزمة وندفع فاتورتها”.