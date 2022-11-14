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كاس العالم قطر 2022: قائمة لاعبي المنتخب التونسي

2022/11/14 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم صباح اليوم عن قائمة ال26 لاعبا الذين سيمثلون المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كاس العالم بقطر 2022 . وجاءت القائمة كما يلي :

– حراسة المرمى:
أيمن دحمان / البشير بن سعيد / أيمن البلبولي / معز حسن

– خطّ الدفاع:
منتصر الطالبي / وجدي كشريدة / علي العابدي / علي معلول / محمد دراغر / ياسين مرياح / ديلان برون / نادر الغندري / بلال العيفة

– وسط الميدان:
عيسى العيدوني / إلياس السخيري / غيلان الشعلالي / محمد علي بن رمضان / أنيس بن سليمان / الفرجاني ساسي / حنبعل المجبري

– خطّ الهجوم:
يوسف المساكني / وهبي الخزري / سيف الدين الجزيري / نعيم السليتي / طه ياسين الخنيسي / عصام الجبالي

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