كأس العالم 2022: مدرب المنتخب الايراني يعلن عن قائمة إيران

انضم سردار أزمون إلى تشكيلة إيران المشاركة في كأس العالم لكرة القدم في قطر لكن المدرب كارلوس كيروش قرر استبعاد لاعب الوسط أوميد إبراهيمي بعد إصابته في الفخذ في مباراة ودية الأسبوع الماضي.

ولم يلعب أزمون منذ تعرضه لإصابة في ربلة الساق خلال الإحماء لمباراة فريقه باير ليفركوزن أمام بورتو في رابطة أبطال أوروبا في الرابع من أكتوبر الماضي، وأوضح ناديه الألماني أنه سيغيب ما بين ستة وثمانية أسابيع.

وتعرض إبراهيمي لاعب الوكرة القطري لإصابة في الفخذ خلال مباراة نيكاراغوا الودية، وكان اللاعب البالغ عمره 35 عاما أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة كيروش في 2018 لكنه لم يلعب سوى أربع مرات مع إيران منذ نوفمبر 2019.

وسيقود مهدي طارمي، الذي أحرز 13 هدفا في 19 مباراة مع بورتو هذا الموسم، هجوم إيران وسيأمل في عودة أزمون قبل مواجهة إنقلترا في 21 نوفمبر.

وتلعب إيران ضد تونس في آخر مباراة ودية في الدوحة قبل بدء مشوارها في المجموعة الثانية مع إنقلترا وبلاد الغال والولايات المتحدة.

وفيما يلي تشكيلة إيران المكونة من 25 لاعبا //

حراس المرمى: علي رضا بيرانوند (بيروزي) – أمير عابد زادة (بونفرادينا) – سيد حسين حسيني (الاستقلال) – بيام نيازمند (سباهان).

مدافعون: إحسان حاج صفي (أيك أثينا) – مرتضى بورعلي كنجي (بيرزوي) – رامين رضا ييان (سباهان) – ميلاد محمدي (أيك أثينا) – حسين كنعاني زادجان (الأهلي) – شجاع خليل زادة (الأهلي) – صادق محرمي (دينامو زغرب) – روزبه جشمي (الاستقلال) – سيد مجيد حسيني (قيصرية سبور) – أبو الفضل جلالي (الاستقلال).

لاعبو الوسط: أحمد نور الله (شباب الأهلي دبي) – سامان قدوس (برنتفورد) – وحيد أميري (بيروزي) – سعيد عزت الله (فيلي) – علي رضا جهانبخش (فينوورد) – مهدي ترابي (بيروزي) – علي قلي زادة (شارلروا) – علي كريمي (قيصرية سبور).

مهاجمون: كريم أنصاري (أومونيا نيقوسيا) – سردار أزمون (باير ليفركوزن) – مهدي طارمي (بورتو).