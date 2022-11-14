النيابة العمومية تستأنف الحكم الإبتدائي في قضية عمر العبيدي..

طعنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالاستئناف الأحكام التي أصدرتها الدائرة الجناحية في حق 14 أمنيّا على خلفية وفاة محب النادي الافريقي عمر العبيدي غرقا بوادي رادس مليان.

كما تولت هيئة الدفاع عن الورثة القائمين بالحق الشخصي استئناف الأحكام الابتدائية بالاضافة الى هيئة النادي الافريقي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وفق ما اودته موزاييك.

وتجدر الاشارة الى أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قضت بسجن 12 أمنيا مدة عامين اثنين من أجل القتل عن غير قصد مع عدم سماع الدعوى في حق أمنيين اثنين.

كما وجب التذكير بأن جميع المتهمين محالون بحالة سراح.