كريستيانو رونالدو: اشعر أنني تعرضت للخيانة في مانشستر يونايتد

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تصريحات إعلامية إنه شعر “بالخيانة” من قبل مانشستريونايتد, معتبرا أن مدربه الهولندي إيريك تن هاغ وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين في النادي الإنقليزي يحاولون إجباره على الخروج من “أولد ترافورد”.

وتراجع دور الـ”دون” الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات في تشكيلة “الشياطين الحمر” منذ تولي تن هاغ القادم من أجاكس أمستردام الهولندي المسؤولية شهر ماي الماضي.

و عن تن هاغ, قال رونالدو (37 عاما) الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم(قطر 2022) ” ليس لدي أي احترام لهذا الشخص لأنه لا يظهر أي احترام لي.

وليس فقط المدرب, بل أيضا شخصين أو ثلاثة في النادي. شعرت بالخيانة”.

وعن سؤال عما إذا كان مسؤولون تنفيذيون رئيسيون في النادي يسعون لإخراجه, أجاب البرتغالي ” نعم, شعرت بالخيانة وشعرت ان هناك بعض الأشخاص لا يريدونني هنا, ليس فقط هذا العام وإنما العام الماضي أيضا”.

وأردف رونالدو “منذ رحيل السير أليكس, لم أر تقدما في النادي, لم يتغير شيء”, مضيفا ” أريد الأفضل للنادي, لهذا السبب عدت إلى مانشستر يونايتد, لكن هناك أشياء تحصل داخل النادي ولا تساعدنا على بلوغ القمة مثل مانشستر سيتي, ليفربول وحتى أرسنال في الوقت الحالي..فناد بهذا الحجم يجب أن يكون بين الثلاثة الاوائل”.

ولم ينجح نجم ريال مدريد الاسباني السابق في استعادة أمجاد الماضي مع يونايتد وتحديدا في حقبة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرغيسون, حين فاز بلقب البطولة الإنقليزية ثلاث مرات, إضافة الى لقب رابطة أبطال أوروبا وجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته.

ورغم تسجيله 24 هدفا في جميع المسابقات العام الماضي, عانى الشياطين الحمر من موسم مضطرب أنهاه في المركز السادس في البريميرليغ ليخفق بذاك في التأهل إلى رابطة الأبطال.

ويحتل يونايتد حاليا المركز الخامس في ترتيب البطولة المحلية بفارق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر.