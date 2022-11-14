سليانة: المعلّمون النوّاب والأعوان الوقتيون يغلقون الطريق نحو العاصمة ويقتحمون مقر مندوبية التربية



عمد عدد من المعلمين النواب دفعة 2022 وعدد من الأعوان الوقتيين، اليوم الإثنين، إلى غلق الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين ولاية سليانة وتونس العاصمة في الإتجاهين، ومنعوا مرور جميع السيارات للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية، وهو ما أفضى إلى تبادل العنف بين المحتجّين وعدد من مستعملي الطريق الّذين حاولوا المرور عنوة.

وتوجّه المحتجّون لاحقا إلى مقر المندوبية الجهوية للتربية بسليانة، وعمدوا إلى إقتحامها، وقرروا الدخول في اعتصام بالساحة الخارجية للمندوبية، علما وأن الوحدات الأمنية تمركزت منذ الصباح بمقر المندوبية وفي محيطها.

وقالت المنسّقة الجهوية للأعوان الوقتيين بسليانة، إيمان المقدولي، في تصريح لـ”وات”، إنّهم ليسوا دعاة فوضى، وفق تعبيرها، غير أنّهم تفاجؤوا صباح اليوم بالحضور الأمني المكثف بمقر المندوبية لمنعهم من الاحتجاج داخلها، فعمدوا إلى غلق الطريق الرئيسية في حركة إحتجاجية تصعيدية.

وأضافت أن وزارة التربية ترفض التفاوض وتنتهج أشكال تصعيدية، منذ شهر سبتمبر المنقضي، رغم التحرّكات السلمية للمحتجين، لافتة إلى أنهم في إنتظار مخرجات جلسة اليوم للجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية وقرارات الهيئة الإدارية.

وذكّرت المقدولي أنّهم يطالبون بتفعيل اتفاقيات سابقة شملت الأعوان الوقتيين (سنوات 2018، و2019، و2020 و2021)،وبالإنتداب الفوري، ملوّحة بالتصعيد في حال تواصل تجاهل مطالبهم من قبل الوزارة.

من جهته، أفاد ممثل المعلمين النواب دفعة 2022، محمد علي الرويسي، في تصريح لـ”وات”، بأنّ المعلمين النواب خارج الاتفاقية والأعوان الوقتيين يطالبون بحقهم في الترسيم، كما يطالب نواب دفعة 2022 بتطبيق اتفاق 8 ماي 2018 والذي ينصّ على انتداب المعلمين النواب على دفعات 2020 و2021 و2022 بصفة أستاذ مدارس إبتدائية متربص، لافتا إلى أن نواب دفعة 2022 ، وعددهم بولاية سليانة 207 نواب، تلقوا اليوم برقيات عزل، على حدّ قوله.

يشار إلى أن كلّا من معتمد سليانة الجنوبية ومعتمدة سليانة الشمالية، تحوّلا إلى مكان الاحتجاح على مستوى الطريق الوطنيّة عدد 4، المحتجين وحاولا إقناع المحتجين بفتح الطريق.