جريمة قتل زوج لزوجته طعنا: تفاصيل صادمة وهذا ما كشف الجاني خلال السماعات الأولية..#خبر_عاجل

“اتصالات تونس” المساند الازلي و الحقيقي للجماهير التونسية

بعد ظهورها في برنامج سامي الفهري: محامي طليق ريم الرياحي يفجرها ويكشف..

تركيا ترفض رسائل التعزية من أميركا على خلفية هجوم اسطنبول..

بعد الاعتداء على المعلمين النواب: الاتحاد الجهوي للشّغل بالقيروان يصدر بيان هام..

2022/11/14 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

استنكر الاتحاد الجهوي للشّغل بالقيروان، في بيان له اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، الأسلوب القمعي في التّعاطي مع التحركات الاحتجاجية السّلمية للمعلمين النواب، في جهة القيروان.

وحمّل الاتحاد الجهوي، الحكومة الحالية والسّلطة القائمة مسؤولية تعكير المناخ الاجتماعي والتربوي واعادة المؤسّسة التّربوية الى مربعات ماقبل 14 جانفي 2011، حسب نص البيان.

وشدّد الاتحاد الجهوي على مشروعية التّحركات الاحتجاجية في ظلّ ما اسماه انقلاب وزارة الإشراف على تعهداتها السابقة.

وجدد دعوة وزارة التربية الى احترام الاتفاقيات المبرمة دون تاجيل او تسويف، معبرا عن رفضه كل اشكال التهديد التي تنتهجها وزارة التربية، حسب نص البيان.

كما ندّد أيضا بما اسماه “عسكرة المؤسسة التربوية في خطوة بائسة لتركيع أبناء القطاع المطالبين سلميا بحقوقهم”.

كما عبر الاتحاد الجهوي للشّغل بالقيروان عن دعمه المطلق لكل الإشكال النضالية التصعيدية التي يقرّرها قطاع التّربية لالزام الوزارة والحكومة بالوفاء بالتزاماتها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn