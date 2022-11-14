وقفة احتجاجية بساعتين لمعلمس الجهة ومأزق التعليم الأساسي قد يتجه نحو الحلحلة



أفاد نورالدين بوعلاق عضو الفرع الجامعي للتعليم الاساسي بأريانة بأن الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي التي ستنعقد اليوم الاثنين بمدينة الحمامات،ستظر في المقترحات الجديدة لوزارة التربية في علاقة باعتصامات وإضرابات المعلمين المتواصلة منذ 15 سبتمبر، مرجحا أن تتجه الأمور نحو الحلحلة باعتبار الضغوط الكبيرة التي يشهدها ملف التعليم الاساسي على كل المستويات التربوية والعائلية والحكومية.

واشار في هذا الصدد إلى أن وزارة التربية ستقدم مقترحات جديدة منها التقليص في مدة التعاقد مع المعلمين النواب دفعة 2022 واستصدار أوامر لترسيم الأعوان الوقتيين بداية من دفعة 2018 إلى غاية 2022.

وأضاف أن منشورا وزاريا بصدد الاعداد قد يصدر مساء اليوم يقضي بإعفاء تلاميذ السنوات الأولى والثانية من التعليم الأساسي من الامتحانات بالنسبة للثلاثي الأول الذي لن يقع احتسابه، إضافة إلى إعفاء السنة الثالثة من امتحانات اللغة الفرنسية واقتصار بقية الأقسام الأخرى على المجالات الأساسية وهي العلوم واللغة العربية، مشددا على أن الطرف النقابي وإطار التدريس يولي أهمية كبرى لمصلحة التلاميذ وسيعمل على تدارك النقص في برامج التدريس حالما يتم الاتفاق مع وزارة التربية.

واعتبر بوعلاق أن من شأن هذه الاجراءات أن تساهم في حلحلة الأوضاع الراهنة من المأزق الذي تردت فيه نتيجة فشل المفاوضات بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية بخصوص مطالب المعلمين والمتمثلة خاصة في إعادة النظر في صيغ الانتداب التي اعتبرها المعلمون مهينة رافعين شعارا مركزيا في تحركاتهم وهو “الصفة قبل الوظيفة”.

وكانت وزارة التربية اقترحت خلال جلسة انعقدت اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2021) والذين عملوا بصيغة التعاقد خلال السنة الدراسية المنقضية وعددهم 2326، وذلك بانتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى الدفعتين السابقتين (دورتي 2019 و2020.)

جدير بالذكر أن المعلمين بمختلف المدارس الابتدائية بأريانة نفذوا اليوم الاثنين وقفة احتجاجية بساعتين بداية من الساعة الثامنة صباحا، تضامنا مع زملائهم المضربين عن العمل منذ بداية السنة الدراسية، ووفق ما أفاد به /وات/ نورالدين الدين بوعلاق فإن نسبة المشاركة في الوقفة الاحتجاجية كانت بنسب متفاوتة بين المدارس لكنها فاقت إجمالا 80%.