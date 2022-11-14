الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي تؤجل انعقاد اجتماعها إلى يوم غد للنظر في مقترحات الوزارة



قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي، المنعقدة مساء اليوم بالحمامات، تاجيل اجتماعها إلى يوم غد الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا للنظر في المقترحات التي تقدمت بها وزارة التربية لحل ازمة المعلمين النواب والمتعاقدين الذين يقاطعون التدريس منذ بداية السنة الدراسية.

وأوضح مصدر نقابي طلب عدم الكشف عن هويته ان مقرح الوزارة يتمثل في ترسيم الاعوان الوقتيين دفعات من 2018 الى 2021 مشيرا الى ان الهيئة الادارية ستحدد موقفها من هذه المقترحات يوم غد الثلاثاء.

وتتمثل مطالب الجامعة العامة للتعليم الأساسي منذ بداية السنة الدراسية الح في إلغاء صفة العون الوقتي والترسيم مع انتداب كافة النواب وفقا لمعايير وقواعد شفافة ونزيهة ومنصفة وانتداب خريجي الاجازة التطبيقية لسنة 2022 بصفة متربص، مع تمكين دفعة 2021 من تسمياتها القانونية والتعجيل بتعيين خريجيها الى جانب الامتناع عن الساعات الاضافية.