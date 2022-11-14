رئيس الدولة يتابع الوضع الأمني العام في البلاد ويؤكد “ضرورة حفظه في إطار القانون”



تابع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لدى استقباله اليوم الإثنين بقصر قرطاج، وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، “الوضع الأمني العام في البلاد”، وأكد، في الصدد، ضرورة حفظ الوضع الأمني “في إطار القانون”.

وبحسب ما نقله بلاغ إعلامي للرئاسة، وجه رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، الدعوة إلى الجميع، “لاحترام تشريع البلاد، وعدم التطاول على مؤسساتها”، مشددا على أن “تونس موحّدة، وستبقى كذلك، بعيدا عن أضغاث أحلام من يسعى إلى تحويلها إلى مقاطعات يتصرّف فيها البعض خارج قوانين الدولة”، وفق تعبيره.

وكان رئيس الجمهورية قد التقى الوزير شرف الدين، الخميس الماضي، وتناول اللقاء “الوضع العام في البلاد”، وأكد بالمناسبة، “ضرورة تطبيق القانون في احترام كامل لحقوق الإنسان، والتصدي لظاهرة الاحتكار والارتفاع غير المقبول للأسعار”.