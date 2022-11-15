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مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر

2022/11/15 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة


صادق مجلس الوزراء، المنعقد صباح اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر.

فالبنسبة الى مشاريع المراسيم، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 ، وآخر يتعلق بإتمام القانون عدد 11 المؤرخ في 17 فيفري 1993 ، المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

أما بخصوص مشاريع الأوامر، فقد تمت المصادقة على مشروع أمر يتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب لسنة 2022 ، وآخر يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 57 المؤرخ في 13 جانفي 2021 ، المتعلق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية “مدرسة الفرصة الثانية”، وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.

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