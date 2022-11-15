مجلس الوزراء يصادق على مشروع مرسوم قانون المالية التعديلي لسنة 2022

وافق مجلس الوزراء المجتمع اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن على مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022.

كما تداول المجلس ووافق على مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني.

وتداول المجلس أيضا ووافق في جملة من مشاريع الأوامر:

– مشروع أمر يتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب لسنة 2022.

– مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 والمتعلق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية “مدرسة الفرصة الثانية” وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.