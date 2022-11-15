هيئة النفاذ إلى المعلومة تلزم وزارة الداخلية بتسليم نسخ من قرارات الإجراء الحدودي s17‎‎

بعد تنمره عليها: أيمن عبد النور يعتذر من الصحفية نعيمة ساسي..وهكذا كان ردها..

الاطاحة بمروج مخدرات بمحيط المؤسسات التربوية..

الاقتصاد التونسي يحقق نموا بنسبة 9ر2 بالمائة خلال الربع الثالث من سنة 2022

عاجل: الحسم في ملف المعلمين النواب وهذا ما قرره الطرف النقابي..

2022/11/15 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد محمد الشابي كاتب عام مساعد باتحاد الشغل مكلف بالوظيفة العمومية في تصريح لاذاعة موزاييك مساء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 أن وزارة التربية والطرف النقابي سيمضيان غدا الأربعاء محضر الاتفاق الخاص بتسوية وضعية المدرسين.

وسبق أن قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 بالحمامات الجنوبية قبول مقترح وزارة التربية وتحويله إلى محضر اتفاق بعد تصويت بأغلبية الأعضاء المجتمعين. وأقرت الهيئة مواصلة التعجيل بالمفاوضات في بقية المطالب المدونة باللائحة المهنية.

ودعت الهيئة القطاعية للتعليم الأساسي وزارة إلتربية الى سحب الشكاوى المودعة قضائيا ضد المعلمين النواب أمس.

كما سبق أن نشرت موزاييك نسخة من مشروع محضر الجلسة المتمخض عن اجتماع انعقد أمس بين وزارة التربية والوفد المفاوض عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn