عاجل: الحسم في ملف المعلمين النواب وهذا ما قرره الطرف النقابي..

أكد محمد الشابي كاتب عام مساعد باتحاد الشغل مكلف بالوظيفة العمومية في تصريح لاذاعة موزاييك مساء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 أن وزارة التربية والطرف النقابي سيمضيان غدا الأربعاء محضر الاتفاق الخاص بتسوية وضعية المدرسين.

وسبق أن قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 بالحمامات الجنوبية قبول مقترح وزارة التربية وتحويله إلى محضر اتفاق بعد تصويت بأغلبية الأعضاء المجتمعين. وأقرت الهيئة مواصلة التعجيل بالمفاوضات في بقية المطالب المدونة باللائحة المهنية.

ودعت الهيئة القطاعية للتعليم الأساسي وزارة إلتربية الى سحب الشكاوى المودعة قضائيا ضد المعلمين النواب أمس.

كما سبق أن نشرت موزاييك نسخة من مشروع محضر الجلسة المتمخض عن اجتماع انعقد أمس بين وزارة التربية والوفد المفاوض عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي.