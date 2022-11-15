سفارة دولة قطر في تونس و Ooredoo يعلنان عن تجربة استثنائية للجمهور التونسي بمناسبة كأس العالم فيفا قطر 2022

اقترب العد التنازلي من الساعة الصفر حيث تفصلنا بضعة أيام فقط وعيون العالم بأسره ستتجه نحو دولة قطر! لكن حلم عيش المونديال لن يكون في الملاعب القطرية فقط بل هنا في تونس أيضا.

تعلن كل من سفارة دولة قطر في تونس و Ooredoo، مشغل الاتصلات الرسمي لكأس العالم فيفا قطر، عن الانطلاق الفعلي للاحتفالات بهذا الحدث التاريخي من خلال مفاجأة للجمهور التونسي سترسخ بدورها في الأذهان.

فانطلاقا من 20 نوفمبر وإلى غاية 18 ديسمبر 2022، ستتاح الفرصة لكل الجماهير التونسية ولعشاق كرة القدم بشكل عام مواكبة كأس العالم فيفا قطر 2022 على إيقاع نفس الحماس الذي ستعيشه الأراضي القطرية.

Qatar22 fanzone سيكون حتما العنوان الأبرز في تونس خلال هذا الحدث التاريخي…

الموعد الذي ننتظره بشغف وحماس للتعبير عن عشقنا، بأصواتنا العالية وأغانينا الخاصة… لا يمكننا عيش كل هذه الأحاسيس الا مع من يتقاسمها معنا بدقات قلب متسارعة وبأعين حالمة بفرحة الهدف والفوز.

لذلك سيكون Qatar22 fanzone أكبر فضاء في تونس مخصص لعشاق ومحبي كرة القدم والأجواء الاحتفالية لعيش كل هذه الأحاسيس معا، من خلال تجربة فريدة من نوعها بتنظيم من سفارة دولة قطر بتونس و Ooredoo تونس، ايمانا منهما بأن قيمة الحدث والرهان يستوجب مفاجأة بنفس الحجم.

لتحقيق هذا الحلم، تم تحويل فضاء Yuka قمرت ولأول مرة، الى FANZONE متعددة الأنشطة للالتقاء بين مختلف أفراد العائلة والأصدقاء على ايقاع مونديال قطر 2022.

لن تتوقف مفاجآت الشريكين عند هذا الحد، Qatar22 fanzone ستستقبلكم أيضا بعديد الهدايا والعروض الاستثنائية والتخفيضات الى جانب الاعلانات الجديدة والخاصة بهذا الحدث.

تجربة استثنائية وفريدة من نوعها للجمهور التونسي على ايقاع 64 مباراة لـ 32 منتخب مشارك، هدفها هو منح التونسيين الذين لم تسنح لهم فرصة السفر الى قطر خلال المونديال عيش تجربة استثنائية، في مكان خاص، لحدث تاريخي.

فكونوا في الموعد