“الكنام” يوجه نداء هام للمواطنين..

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2022/11/15 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

دعا الصندوق الوطني للتامين على المرض، منظوريه من مضمونين اجتماعيين ومسدي خدمات، الى الانخراط في منصته الالكترونية e-cnam والولوج اليها للتمتع بمختلف خدماته تفاديا للاكتظاظ الكبير في مقراته في مختلف جهات الجمهورية.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الصندوق، عبد العزيز السبيعي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، مساء اليوم الثلاثاء، أن مقرات الصندوق تشهد اقبال ما يزيد عن 6 ملايين شخص سنويا وهو ما يتسبب في حالة من الاكتظاظ مشيرا الى ان المنصة الرقمية توفر مختلف الخدمات سواء بالنسبة للمضمونيين الاجتماعيين او بالنسبة لمسدي الخدمات وبصفة حينية.

وأضاف، أن المنصة، التي أطلقت منذ موفى أكتوبر 2021 ودخلت حيز النفاذ في مارس 2022، تمكن المنخرطين من متابعة مراحل الملف الصحي واستخراج كشوفات الخلاص وايداع الوثائق التكميلية للملف وتغيير المنظومة العلاجية في الاجال القانونية وتحميل قرارات التكفل بالادوية الخصوصية، فضلا عن التوزيع الجغرافي لمقدمي الخدمات الصحية واختصاصات الاطباء وعناوينهم.

كما تتيح لمسدي الخدمات التحويل الالكتروني للفواتير وتحميل شهادات الخصم من المورد ومتابعة جداول الخلاص بصفة حينية ومتابعة سجلات المرضى في الاطر المحددة.

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