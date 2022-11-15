كأس العالم قطر 2022: أصداء المونديال..

أكّد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي على أهمية المباريات الودية قبل خوض كأس العالم قطر 2022.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في الرياض قبل موعد المواجهة الودية الأخيرة للمنتخب السعودي أمام نظيره الكرواتي غداً /الأربعاء/ وجّه رينارد رسالة إلى الجماهير طالبهم فيها بضرورة الثقة في قدرات اللاعبين، ومساندتهم في كأس العالم، خاصة أن القرعة أوقعتهم في مجموعة صعبة إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولونيا.

وأبدى المدرب، ارتياحه لمستوى اللياقة البدنية لعناصر المنتخب السعودي، مؤكداً أن جميع اللاعبين لديهم القدرة على اللعب لمدة 90 دقيقة لكن المهم التحلي بروح الفريق الواحد.

وحول المباراة الودية الأخيرة للفريق قال رينارد:” اللعب أمام كرواتيا خيار جيد قبل المونديال، لأنهم فريق رائع تحت قيادة مدرب جيد ومن المرشحين لحصد اللقب وقبل 7 أيام من مواجهتنا الأولى في المونديال، سنخوض غداً مباراة قوية أمام وصيف المونديال السابق”.

وعلق رينارد على استبعاد فهد المولد من القائمة النهائية لمنتخب السعودية، قائلًا “المولد أكثر المتأثرين بقرار الاستبعاد، بسبب توقيت القرار، وسأفتقد المولد الذي يعتبر لاعبًا مهمًا، وكان مؤثرًا في مشوار المنتخب في تصفيات كأس العالم، بتسجيل 4 أهداف وصناعة مثلها، ولكني أثق في نواف العابد، وأثق في المجموعة التي لدي”.

ومن المقرر أن يستهل منتخب السعودية، مشواره في كأس العالم، بمواجهة الأرجنتين، على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

ويشارك المنتخب السعودي في كأس العالم للمرة السادسة، كان أفضلها من حيث النتائج في المشاركة الأولى عام 1994 عندما بلغ الدور الثاني.