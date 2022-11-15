سرقة 600 الف دينار من شاحنة نقل أموال: هكذا خططوا للعملية وهذا ما قرره القضاء في حق المتهمين..#خبر_عاجل

اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ حارس بشركة نقل أموال لفائدة فروع بنكيّة وشريكه الذي ساعده على الهروب على ذمة الأبحاث المتعلقة بسرقة ما قيمته أكثر من 650 ألف دينار من العملة الصعبة من داخل سيارة نقل أموال بجهة الدندان الأسبوع الماضي.

وحسب ما ذكرته “موزاييك” فإنّ الأبحاث شملت سبعة أشخاص من بينهم امرأتين وجلّهم من الزهروني وسيدي حسين السيجومي.

ووفق ذات المعطيات فإنّ الحارس خطّط لعملية سرقة الأموال منذ أيّام قبل الواقعة وذلك باستغلال تنقل العون البنكي بصفة شبه يومية إلى الدندان لتفقّد أشغال بمنزله هناك، حيث اتّفق مع صديق له على انتظاره بسيارته بجهة الدندان، ومباشرة بعد سرقة حقيبة الأموال ساعده صديقه على الهروب إلى جهة سيدي حسين للاختباء هناك، فيما تمّ توزيع المبلغ المسروق على الصديق وأشخاص آخرين.

وتفيد ذات المعطيات بأنّ أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني، تمكّنوا من حجز جزء هام من المبلغ المسروق وبمقتضى إنابة تكميلية صادرة عن قاضي التحقيق تتواصل الأبحاث حثيثة لحجز باقي المبلغ وإيقاف باقي الأطراف المتورّطة في العمليّة.