محاولة السطو على فرع بنكي: معطيات صادمة ومفاجأة بخصوص منفذ العملية..

تعرض فرع بنكي وسط مدينة القيروان نهاية الأسبوع الى محاولة سطو وذلك بعد احداث ثقب بجداره الخلفي للبنك ليتم الكشف عن تورط تلميذ بالباكالوريا في محاولة السطو.

وتفيد المعطيات المتوفرة ان دورية توجهت ليلة الحادثة للبنك بعد سماع سفارة انذار البنك وتم تمشيط محيط البنك دون ملاحظة اي شئ.

وبمباشرة اعوان البنك لعملهم يوم الاثنين تفطنوا لوجود ثقب في الجدار الخلفي للبنك ومحاولة للسطو.

تم فتح تحقيق في الحادثة وبعد مراجعة كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المشتبه به والتوجه الى مقر سكناه والقاء القبض عليه ليتبين انه تلميذ يدرس بالباكالوريا .

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالتلميذ على ذمة البحث.