وزارة الصحة: تسجيل حالة وفاة و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير

سرقة 600 الف دينار من شاحنة نقل أموال: هكذا خططوا للعملية وهذا ما قرره القضاء في حق المتهمين..#خبر_عاجل

عاجل: انفجار جديد في اسطنبول..

عاجل: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القصرين..

محاولة السطو على فرع بنكي: معطيات صادمة ومفاجأة بخصوص منفذ العملية..

2022/11/16 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تعرض فرع بنكي وسط مدينة القيروان نهاية الأسبوع الى محاولة سطو وذلك بعد احداث ثقب بجداره الخلفي للبنك ليتم الكشف عن تورط تلميذ بالباكالوريا في محاولة السطو.

وتفيد المعطيات المتوفرة ان دورية توجهت ليلة الحادثة للبنك بعد سماع سفارة انذار البنك وتم تمشيط محيط البنك دون ملاحظة اي شئ.

وبمباشرة اعوان البنك لعملهم يوم الاثنين تفطنوا لوجود ثقب في الجدار الخلفي للبنك ومحاولة للسطو.

تم فتح تحقيق في الحادثة وبعد مراجعة كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المشتبه به والتوجه الى مقر سكناه والقاء القبض عليه ليتبين انه تلميذ يدرس بالباكالوريا .

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالتلميذ على ذمة البحث.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn