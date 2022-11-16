الادارة العامة للديوانة تنفي نشر إعلانات لانتداب أعوان في الوقت الحالي

أفادت الادارة العامة للديوانة أنّها لم تنشر اي اعلان لاجراء مناظرات لانتداب أعوان في أي صنف من أصناف الرتب في الوقت الحالي وبالتالي فإنّ اي اعلانات تتصل بالانتدابات لا أساس لها من الصحّة.

وذكرت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة “فايسبوك”، الأربعاء، أنّ الانتداب في سلك الديوانة يتمّ بمقتضى مناظرة خارجية تفتح بقرار من وزير(ة) المالية ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويحدّد الشروط الواجب توفرها في المترشح .

وتتضمن قائمة الشروط تلك المتعلقة بالمستوى العلمي المطلوب حسب الرتبة التي فتحت من أجلها المناظرة وتتولى الإدارة العامة للديوانة الإعلان عن هذه المناظرات بالجرائد والصحف اليومية وكذلك عبر موقع “الواب” الخاصّ بها.