رسميا: امضاء اتفاق تسوية وضعية المعلمين النواب..ووزير التربية يكشف أبرز ما جاء فيه..

أعلنت وزراة التربية اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 إمضاء اتفاق مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي وذلك بحضور عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص تسوية وضعية المعلمين النواب.

وأكد وزير التربية فتحي السلاوتي في تصريح صحفي على هامش الامضاء على الاتفاق مع الطرف النقابي ان اهم شي الآن هو انه تم التوصل الى اتفاق لوضع حد لهذه الأزمة والمعاناة الكبيرة لآلاف العائلات وايضا التلاميذ الذين حرموا من حقهم في التمدرس.

وبين الوزير ان الاتفاق كان صعب جدا خاصة في ظل أزمة المالية العمومية حسب تعبيره.

وشدد السلاوتي على ان الهاجس الاكبر بالنسبة للوزارة والشريك الاجتماعي هو كيفية تدارك ما فات التلاميذ من دروس مشيرا في هذا السياق ان هناك خطة كاملة جاهزة على مستوى الوزارة وسيتم الانطلاق في العمل عليها.

وتابع الوزير القول”التلاميذ امانة في رقابنا ونحن في قطاع يجب ان نعلي فيه الجودة والتكوين والمرافقة ولا يمكن ان ننهض ونحسن مردودية المدرسة العمومية دون هذه القيم”.

وبخصوص اهم النقاط الواردة في الاتفاق بين الوزير ان ابرزها تسوية وضعية الاعوان الوقتيين وابرام عقد بالنسبة للمعلمين النواب بسنتين يفضي في مابعد الى انتدابهم.

وبالنسبة للاعوان أ3 هناك لجنة ستتكون لتوفير تكوين اضافي لهم حتى يصبحوا اعوان أ2 كما تم الاتفاق على الانطلااق في مفاوضات تخص مطالب القطاع وفق تعبيره.