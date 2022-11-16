تطاوين: تأجيل إضراب أعوان شركة البستنة

تقرّر تأجيل إضراب أعوان واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين، الذي كان مزمعا تنفيذه أمس الثلاثاء بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، إلى يوم 29 نوفمبر الجاري، وذلك خلال الجلسة الصلحية المنعقدة أمس بمقر ولاية تطاوين بحضور كل الاطراف المعنية.

وكان الاتحاد الجهوي للشغل قد أصدر في وقت سابق من يوم امس لائحة مهنية تخص هذا الاضراب وتضمنت جملة من المطالب المهنية والمالية من اهمها تفعيل القرار الحكومي المؤرخ في 5 نوفمبر 2020 والقاضي بتصنيف هذه الشركة التي تشغل أكثر من 3 آلاف عامل واطار.

كما تضمّنت اللائحة مطالب اخرى منها صرف الاجور في وقتها، والمفعول الرجعي لتعديل زيادتي 2015 و2016، وضمان موارد مالية قارّة للشركة تمكّنها من صرف الاجور والبحث عن حلول جذرية للمشاكل المالية عبر تمويل مشاريع كبرى قادرة على احتواء عدد الاعوان والرفع في الانتاجية.

وأعلنت النقابات الاساسية للشركة عن تكوين لجنة مهمتها صياغة تصوّر ورؤية مستقبلية لنشاط الشركة، حسب ما جاء في ذات اللائحة.