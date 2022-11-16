كأس العالم قطر 2022: أصداء المونديال..

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم، أن راندال كولو مواني مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، سينضم لقائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم قطر 2022، بديلا للاعب كريستوفر نكونكو، الذي خرج من القائمة بسبب الإصابة.

وأصيب نكونكو بالتواء في الركبة اليسرى بعد اصطدامه مع زميله لاعب الوسط إدواردو كامافينغا في التمرين الأخير للمنتخب الفرنسي قبل السفر إلى الدوحة.

وسجل مواني، البالغ من العمر 24 عاما، 8 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة مع فرانكفورت هذا الموسم، وظهر لأول مرة بقميص منتخب فرنسا في سبتمبر الماضي في مباراة النمسا، ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

ويلعب منتخب فرنسا في كأس العالم قطر 2022 ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات أستراليا والدنمارك وتونس.