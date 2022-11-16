السجن لرجل أعمال ومدير سابق لسجن المرناقية..وهذه التفاصيل..

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2022/11/16 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس الثلاثاء 16 نوفمبر 2022 بالسجن مدة 5 أعوام و6 أشهر في حق رجل الأعمال خالد القبي و6 أعوام و 6 أشهر في حق مدير سابق للسجن المدني بالمرناقية وذلك من أجل جرائم الارتشاء والباعث على ذلك.

وحسب ما اوردته اذاعة موزاييك فقد قضت هيئة الدائرة أيضا بسجن إطار سابق بسجن المرناقية مدة 5 سنوات ونصف، والسجن مدة 4 أعوام و 6 أشهر في حق كل واحدة من امرأتين على قرابة بكل من القبي ومدير السابق لسجن المرناقية.

ويتعلق ملف القضية باتهام مدير سابق لسجن المرناقية وإطار سابق بالسجن، بتسهيل إدارة بعض الأعمال التجارية لرجل الأعمال خالد القبي من داخل السجن أثناء إيقافه بين سنتي 2011 و2012.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع المتهمين في القضية محالون بحالة سراح على ذمة القضية .

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