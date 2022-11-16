المُستشفى الجهوي بقفصة يتسلم هبة مالية وأخرى عينية من سفارة دولة الصين الشعبية في تونس



تسلّمت يوم الإربعاء إدارة المستشفى الجهوي بقفصة هبة مالية من سفارة جمهورية الصين الشعبية بتونس, وأخرى عينية , وذلك في إطار التعاون القائم بين تونس والصين وخاصة في مجال دعم مستشفيات تونسية مادّيا وبشريا بما يساعدها على تحسين خدماتها الصحية.

وسلّم في هذا الإطار سفير الصين بتونس جانغ جيناغو بمناسبة زيارة قام بها إلى قفصة, إدارة المستشفى الجهوي حسين بوزيان هبة مالية بقيمة 34 ألف دينار بالإضافة إلى هبة عينية تمثّلت بالخصوص في مواد طبّية وقائية خاصة بأقسام العمليات الجراحية, وموادّ للتعقيم والتنظيف وقفّازات وقائية.

وقال مدير مستشفى قفصة عماد منصري أن المبلغ المالي الذي تسلّمه اليوم الاربعاء المستشفى في شكل هبة من سفارة الصين الشعبية, سوف يُخصّص لإقتناء مواد أو معدّات طبّية حسب حاجيات مختلف أقسامه.

وعقد سفير الصين بهذه المناسبة جلسة عمل مع الإطارات الطبّية والإدارية العاملة بقطاع الصحّة بقفصة, تناول بالخصوص نشاط وعمل البعثة الطبّية الصينية التي تعمل بمستشفى الحسين بوزيان والتي تضمّ 5 أطباء في إختصاصات النساء والتوليد والأشعّة والإنعاش والأطفال والتخدير, وهي بعثة تندرج في إطار التعاون التونسي الصيني الذي ينصّ على دعم مؤسسات صحّية تونسية بفرق طبّية يتمّ توزيعها على الجهات حسب حاجياتها والشغورات في أطبّاء الإختصاص.

وكانت قد حلّت في سنة 2021 أوّل بعثة طبّية صينية إلى قفصة تتكوّن من خمس أطبّاء, ثم حلّت في أوائل سنة 2022 ثاني بعثة طبّية صينية للعمل بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان, ويُتوقّع أن يتواصل دعم مستشفى قفصة بفريق طبّي صيني آخر حال إنتهاء فترة عمل الفريق الثاني.

وإقترح القائمون على إدارة الصحّة بقفصة وعلى مستشفى الحسين بوزيان على الجانب الصيني النظر في إمكانية دعم والزيادة في عدد الفريق الطبّي الذي سيحلّ بقفصة سنة 2023 , بأطبّاء في إختصاصات حيوية مثل طبّ الإنعاش والتخدير, مقترحين كذلك تنويع مجالات التعاون والشراكة بين القطاع الصحي في تونس والصين, من ذلك مثلا إرساء شراكة بين مستشفى قفصة ومستشفى آخر في الصين , بالإضافة إلى النظر في إمكانية تجهيز مستشفى الحسين بوزيان بجهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي, خاصة وأنّ هذا المستشفى يفتقر إلى مثل هذا الجهاز.