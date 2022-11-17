تزامنا مع القمة الفرنكوفونية: مسيرة من جرجيس إلى جربة وتلويح بالعصيان المدني..#خبر_عاجل

قرر أهالي مفقودي مركب ”الحرقة” بجرجيس والمجتمع المدني بالجهة، تنظيم مسيرة يوم السبت في اتجاه جربة تزامنا مع انطلاق القمة الفرنكوفونية بالجزيرة.

واستنكر الناشط بالمجتمع المدني علي كنيس بشدة تغيب وزير الداخلية توفيق شرف الدين عن جلسة كانت ستنتظم اليوم مع الأهالي.

وقال كنيس في تصريح لاذاعة شمس أف ام أنه وبعد المسيرة التي تم إقرارها يوم السبت سيتم التوجه نحو العصيان المدني، وشدّد على أنه لن يتم التخلي عن مدينة جرجيس وعن أبنائها.

واعتبر عدم حضور وزير الداخلية الجلسة دليل على أن الدولة كاذبة وفق تصريحه.