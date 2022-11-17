هام: تردد القنوات الناقلة لمباريات لكأس العالم قطر 2022 مجانا..

يكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد تاريخي مع فعاليات كأس العالم قطر 2022 التي ستنطلق يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري وستستمر الى غاية يوم 18 ديسمبر 2022.

وفي هذا الاطار نقدم لكم تردد القنوات المفتوحة المجانية التي ستنقل مباريات كأس العالم:

تردد القنوات الناقلة لمباريات لكأس العالم 2022 مجانا على القمر الصناعي نايل سات

-قنوات BEIN SPORT HD 1,2,3,4 والتي تبث على القمر الصناعي نايل بتردد 12264 ومعدل الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500

-قنوات BEIN SPORT 5,6,7,8 تردد 12475 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500

-قنوات BEIN SPORT 9,10,16 بتردد 12245 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500

-قنوات BEIN SPORT 11,12,13,14 بتردد 10853 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500

-قناة BEIN SPORT HD 13 تردد 12284 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم بشكل مجاني

1– القناة الناقلة كأس العالم 2022 على هوت بيرد

القناة : zdf.

تردد : 11054.

القمر الصناعي: Hotbird

معامل الترميز: 22000 (H).

2- قناة das erste على هوت بيرد تنقل كأس العالم 2022 مجاناً وتردها كالتالي:

القمر الصناعي: Hotbird.

التردد:11541.

معامل الترميز: 22000 (V).

3– قنوات النايل سات الناقلة لكأس العالم

القنوات الناقلة لفعاليات ومباريات كأس العالم كأس العالم قطر 2022 على القمر التركي :

-القناة: IRIB HD Iran.

التردد: 11881

معامل الترميز: 27500 (H).

القمر الصناعي التركي

-القناة: TRT2.

التردد: 11054.

معامل الترميز: 30000 رأسي.

القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 أسترا

-قناة beIN Sports France 1 HD

Astra 19.2°E – 12168 V 29700

-قناة ARD Das Erste HD

Astra 19.2°E – 11494 H 22000

-قناة ARD Das Erste HD

Astra 19.2°E – 11836 H 27500

-قناة Cuatro España HD

Astra 19.2°E – 10876 V 22000

-قناة Cuatro España HD

Astra 19.2°E – 10906 V 22000