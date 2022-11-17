تفعيل تنسيقية الهياكل المهنية لقطاع الاعلام..

اجتمع مساء امس الأربعاء 16 نوفمبر 2022 بمقر الجامعة التونسية لمديري الصحف ممثلون عنها وعن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام للنظر في جملة الأوضاع الخطيرة السائدة في القطاع والتي تهدد المؤسسات بالتوقف بالعمل والصحفيين وبقية العاملين ببطالة أكيدة.

واطلع المشاركون في الاجتماع على آخر التطورات الحاصلة في عدد كبير من المؤسسات وأبرزوا، كل من جهته، الصمت المريب الذي تتعامل به السلطات الرسمية مع الوضع في القطاع ومماطلتها المستمرة إزاء الاستجابة للمطالب المشروعة التي قدمتها لها الهياكل المعنية، فضلا عن الاعتداءت المتواترة على حرية التعبير والاعلام وعلى الصحفيين.

ونظرا لخطورة الوضع، والتهديد الجدي بتصفية القطاع، مؤسسات وأفراد، قرر المجتمعون تفعيل التنسيقية المشتركة الجامعة بين الهياكل المهنية ودعوتها الى الانطلاق في بحث سبل الدفاع عن القطاع بمختلف مكوناته من خلال اجتماع مفتوح يتم خلاله رسم أوجه التحرك اللازم محليا ودوليا.