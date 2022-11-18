تواصل أشغال المؤتمر 42 للجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين

تتواصل لليوم الثاني على التوالي في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس أشغال المؤتمر 42 للجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين وسط مشاركة 1000 طبيب مختص في المجال .

وتنعقد في إطار المؤتمر محاضرات علمية، حول مستجدات التقنيات العلاجية لأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين كما يشهد مشاركة أطباء من عدة بلدان افريقية واوروبية ومن أمريكا وأستراليا . ويتزامن انعقاد المؤتمر 42 لجمعية أمراض القلب وجراحة القلب والشرايين مع الذكرى ال50 لانبعاث هذه الجمعية .

وكان وزير الصحة علي المرابط ألقى أمس الخميس كلمة في افتتاح هذا المؤتمر الذي يتواصل لثلاثة أيام حتى السبت، أشاد فيها بالمجهودات التي تبذلها الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والشّرايين في التكوين والعلاج والوقاية.

وأكد الأهمية القصوى التّي توليها الوزارة لبرامج الوقاية من الإعتلالات القلبيّة التّي تمثّل أوّل سبب للوفيات في تونس.

الجدير بالذكر، أن أمراض القلب والشرايين تتسبب سنويا في نسبة 26 بالمائة من الوفيات في تونس لتكون بذلك المسؤولة الأولى عن حالات الوفاة تليها أمراض السرطان المتسببة في 16 بالمائة من الوفيات، وفق ما أفادت به الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين.