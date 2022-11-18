زغوان: رفع 90 مخالفة اقتصادية وحجز كميات من المواد الأساسية منذ بداية الشهر الحالي

قامت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية زغوان منذ بداية شهر نوفمبر الجاري بـ478 زيارة مراقبة شملت الأسواق الأسبوعية والفضاءات والمحلات التجارية بكافة مناطق الجهة ، تمكنت خلالها من رفع 90 مخالفة اقتصادية من أجل عدم إشهارالأسعار والترفيع فيها ، واحتكار بعض المواد والمضاربة فيها والإخلال بتراتيب الدعم .

وأفاد المدير الجهوي للتجارة سفيان زيد “وات” بأن زيارات التفقد أسفرت أيضا عن حجز 1170 بيضة و247 لترا من الحليب المعقم و133 لترا من الزيت النباتي، واشار إلى تقلص نسبي في عدد المخالفات المتعلقة بالمواد الأساسية المدعمة نتيجة الرقابة المشددة التي فرضتها فرق المراقبة المشتركة على مستوى الطرقات ومسالك التهريب ومستودعات التخزين

وذكر بالمناسبة أن مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات، تولت في إطار تأمين التزويد بالمواد الأساسية وتوفيرها بمختلف المحلات التجارية ، توزيع 106 أطنان من مادة السكر و8121 قنطارا من السميد و166 لترا من الزيت النباتي و9600 قنطار من مادة الفرينة منها 5730 قنطارا موجهة إلى أصحاب المخابز