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تعاطي الأطفال للمخدرات في تونس: أرقام مفزعة..

2022/11/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

بلغت نسبة الأطفال الذين يتعاطون أنواعا من المخدرات في الوسط المدرسي حوالي 31 بالمائة، وهو رقم مفزع يهدد صحة وسلامة الاطفال وفق ما صرح به رئيس جمعية براءة حسام شقرون.

وأكد شقرون في تصريح لاذاعة الجوهرة على هامش ندوة علمية انتظمت صباح اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، في اطار تظاهرة تنظمها بلدية صفاقس بالشراكة مع جمعية براءة للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل تحت عنوان ” كيف نحمي ابناءنا من المخدرات “، أنه في غياب دور الاسرة للإحاطة بالطفولة المهددة أو أن تكون عاجزة على الإحاطة بهم ، يجب على الدولة تأمين محيط المؤسسات التربوية ، ومحاربة بارونات تهريب المخدرات وخلق قوانين تحمي هؤلاء الأطفال ولابد من الاعتراف بوجود ظاهرة تعاطي الأطفال دون 18 سنة للمخدرات حتى تسهل عملية معالجتها وفق تقديره.

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