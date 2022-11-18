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عاجل-بعد حالة الاحتقان: سعيد يوجه رسالة هامة لأهالي جرجيس..

2022/11/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

علّق رئيس الجمهورية قيس سعيد على الاحتجاجات التي شهدتها منطقة جرجيس اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، قائلا ”صبرا قليلا يا إخوتنا ويا أبناءنا في جرجيس فإنّ الحقيقة آتية..’

وقال سعيد أن ضحايا الهجرة غير النظامية بجرجيس هم شهداء، موضحا أنه يعتبرهم شهداء لأنهم ضحايا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفق تعبيره.

وأضاف رئيس الجمهورية في تصريح لموزاييك أن هناك من يعمل على مآرب أخرى ويريد أن يتاجر ببؤس المواطنين وبمصائبهم وأحزانهم ليصل إلى مآرب سياسية يعلمها الجميع.

وحلّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد عشية اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة، حيث أدى زيارة إلى القرية الفرنكوفونية‎‎.

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