وفاة فتاة تستعد للزواج في عملية ”شفط دهون”: الاحتفاظ بالطبيبة..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان منطقة الأمن الوطني بالمنزه بالاحتفاظ بطبيبة مختصة في الجراحة من أجل شبهة التسبب في وفاة فتاة بسبب خطإ طبي أثناء خضوعها لعملية تجميل بالمصحة التي تعمل بها الطبيبة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى شهر نوفمبر من العام الماضي حيث تفيد معطيات البحث أن المتوفاة فتاة في العقد الثالث من العمر وتقيم عادة ببلد أوروبي وعادت الى تونس للزواج ، وفي الأثناء قررت إجراء عملية شفط وتجميل والتي أجريت عليها باحدى المصحات بالمركز العمراني الشمالي غير أنها توفيت لاحقا وبعد أيام قليلة من الخضوع للجراحة.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد تقرر فتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة الفتاة الى أن عادت نتيجة تقرير الطب الشرعي والذي أكد أن الوفاة ناتجة عن خطإ طبي.

وتقرر الاحتفاظ بالطبيبة التي أجرت عملية الجراحة على ذمة الأبحاث إلى حين احالتها على أنظار القضاء ليقرر في شأنها ما يراه مناسبا حسب ما نشرته اذاعة موزاييك.