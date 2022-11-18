توننداكس ينهي حصّة الجمعة بشكل إيجابي بعد تراجعه لثلاث حصص متتالية

أقفلت بورصة تونس حصّة، الجمعة، بشكل إيجابي بعد ثلاث حصص من التراجع. وتطور توننداكس بنسبة 0،19 بالمائة ليصل إلى النقطة 8076،46 وسط معاملات بقيمة 4،8 مليون دينار، بحسب مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وتصدّر سهم مونوبري قائمة الارتفاعات اذ زادت قيمته بنسبة 5،5 بالمائة واقفل عند سعر 6،140 دينار. ولم تتجاوز قيمة المعاملات على السهم الألف دينار.

وتقدم سعر البنك الوطني الفلاحي بنسبة 3،2 بالمائة (8،780 د). وتمكن من الاستحواذ على مبادلات بقيمة 582 ألف دينار. وتمكن السهم من تحسين ادائه بنسبة 27،4 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

ولم يكن سهم التونسية لصناعة الاطارات المطاطية مرغوبا من المستثمرين، خلال حصّة، الجمعة، وفقد 3،9 بالمائة من قيمته (5 دنانير) وسط معاملات لم تتجاوز الألفي دينار.

وفقد سهم أوروسيكل، الذي عمل على جذب مبادلات بقيمة 475 ألف دينار، نسبة 3،5 بالمائة من سعره وأقفل عند 25 دينارا.

وكان سهم الاتحاد الدولي للبنوك نجم الحصّة دون منازع بجذب مبادلات تجاوزت قيمتها 1 مليون دينار (حوالي 22 بالمائة من المعاملات الجملية) وإن أقفل على تراجع بنسبة 0،4 بالمائة (23،400 دينار). وسجل السهم اداء جيّدا منذ بداية سنة 2022 اذ تطوّر سعره بنسبة 53،5 بالمائة.