وزارة الصحة ترصد 5 حالات اصابة بداء الكلب عند الانسان الى حدود شهر نوفمبر 2022



رصدت وزارة الصحة 5 حالات اصابة بداء الكلب عن الانسان الى حدود شهر نوفمبر 2022 لم يتوجه اغلبها لتلقي العلاج حسب ما اعلنت عنه وزارة الصحة في بلاغ لها الجمعة

ودعت وزارة الصحة الجمعة، المواطنين إلى الإلتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار داء الكلب، من خلال الإسراع بغسل وتطهير مكان الإصابة بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة إثر التعرض إلى عضة أو خدش أو لحس على جرح مفتوح من طرف حيوان والتوجه فورا إلى أقرب مركز صحي لتلقي التلاقيح والأمصال المتوفرة مجانا بالمراكز المخصصة للعرض.

ويمكن التعرف على هذه المراكز عبر موقع الواب www.rage.tn ، حسب ما جاء في ذات البلاغ.

ودعت الوزارة من خلال مجموعة من التوصيات، إلى ضرورة تلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب، مشيرة إلى توفر التلقيح المجاني بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

وأكدت على تجنب التواصل اللصيق واستفزاز الكلاب والقطط فضلا عن عدم التجول بالكلاب الشرسة والخطرة في الأماكن العامة والساحات دون احترام متطلبات “الأمن العام” وسلامة المواطنين كاستعمال الرباط والكمامة وتوفر دفتر التلاقيح.