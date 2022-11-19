هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم..امطار منتظرة..

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2022/11/19 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يكون الطقس اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 مغيّما جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية ثم تشمل بعد الظهر المناطق الغربية ومحليا الجهات الشرقية اخر النهار وأثناء الليل، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

وتسجل درجات الحرارة انخفاضا حيث تتراوح بين 15 و20 درجة بالشمال والمناطق الغربية وبين 21 و26 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 29 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

أما الريح، فتكون من القطاع الغربي قوية فقوية جدا من50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل الشمالية وقوية نسبيا فقوية من 30 إلى 50 كلم/س ببقية الجهات مع ظهور دواوير رملية محلية بالجنوب،أما البحر فيكون شديد الاضطراب فهائج بالشمال وشديد الاضطراب ببقية السواحل.

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