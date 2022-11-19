اجراءات جديدة للحصول على رخصة السياقة..

أعلنت الوكالة الفنية للنقل البري، في بلاغ لها امس الجمعة 18 نوفمبر 2022 وجهته للمترشحين لمختلف امتحانات الحصول على رخص السياقة، وانه تقرر اعتماد الإجراءات التالية بداية من 15 ديسمبر 2022 :

القيام بعمليات التسجيل لمختلف الاختبارات النظرية والتطبيقية لامتحانات الحصول على رخص السياقة بصفة حصرية من قبل مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية دون سواها. مع العلم انه لا يمكن تغيير مؤسسة التكوين المتعاقد معها بعد الحصول على موعد إلا بعد تاريخ الاختبار (الاختبار النظري أو التطبيقي).

-بالنسبة للاختبارات التطبيقية لامتحان الحصول على رخصة السياقة:

– بداية من يوم 2 جانفي 2023 : يجرى الاختبار التطبيقي في الجولان والاختبار التطبيقي في المناورات بالنسبة إلى الصنفين “ب” و “ز” ( الصنف د1 سابقا ) في موعدين مختلفين ويبقى إجراء هذين الاختبارين في موعد واحد بالنسبة لبقية الأصناف.

وقد حددت المدة الدنيا الفاصلة بين تاريخ النجاح في الاختبار التطبيقي في الجولان وتاريخ إجراء الاختبار التطبيقي في المناورات بمدة لا تقل عن 5 أيام بالنسبة للاختبار الأول مع عدم تحديد هذه المدة بالنسبة لبقية الاختبارات.

واشارت الوكالة الى انه عند نجاح المترشح في الاختبار التطبيقي في الجولان بالنسبة للصنفين “ب ” و ” ز” يمكنه إجراء الاختبار التطبيقي في المناورات في مناسبتين اثنين وفي صورة الإخفاق في هاذين الاختبارين يجب على المترشح إعادة الاختبار التطبيقي في الجولان بعد التسجيل لذلك طبقا للتراتيب المبينة انفا.

-بالنسبة للاختبارات النظرية:

– يحتفظ المترشح بصلوحية النجاح في الاختبار النظري مدة 15 شهرا ولا يمكنه خلال هذه الفترة اجتياز الاختبار التطبيقي في الجولان أكثر من ( 06) ست مرات.

ولمزيد الاستفسار والإرشاد يمكن التواصل مع خلية الإنصات إلى الحريف عبر البريد الالكتروني: info attt@attt.tn أو على الرقم الأخضر 80100307