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منقبة توزع حلوى على تلاميذ وتسجيل حالات اسهال: مديرة المدرسة تكشف وتوضح..

2022/11/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

نفت مديرة مدرسة طريق الشاطئ بحمام سوسة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول سيدة منقبة رفقة شخص إلى المدرسة وتوزيع الحلوى على التلاميذ، وإصابتهم بحالة إسهال.

واستنكرت المتحدثة في تصريح للجوهرة أف أم اليوم السبت، نشر الأخبار الزائفة وإثارة الهلع في صفوف الأولياء، مضيفة أنها بادرت بالاتصال بالوحدات الأمنية، للقيام بالتحريات والإجراءات اللازمة، وتبين أن ولية أحد تلاميذ المدرسة قامت بتوزيع بعض قطع الحلوى على عدد من التلاميذ في حركة عفوية.

وأكّدت المتحدثة أن الأطفال بصحة جيدة، داعية الأولياء والتلاميذ إلى عدم الانسياق وراء الروايات المغلوطة، والتثبت من صحة أي معلومة قبل تداولها خاصة في الفترات الحساسة على غرار فترة اجتياز الامتحانات.

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